Plus d'infos sur le spectacle Le Cercle de Craie à Noisy le Grand

Mariage arrangé, amours contrariées, vengeances, jugement, morale... Cette histoire de justice et de sagesse fait partie des plus anciens contes de l'humanité ; elle a traversé les siècles et les cultures, se métamorphosant sans cesse.

Si on la connaît aujourd'hui, c'est notamment grâce à la pièce de Brecht, Le Cercle de craie caucasien, qui s'était inspiré d'une pièce précédente de Klabund, qui lui-même avait repris son histoire d'une pièce chinoise de Li Xingdao au XIVème siècle, elle-même inspirée du

Jugement de Salomon... issu du Livre des Rois de l'Ancien Testament... La Cie l'Éternel Été s'inspire de ce récit immémorial pour composer une création originale

Site web : http://www.espacemichelsimon.fr

Infos réservation :