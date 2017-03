Plus d'infos sur le spectacle Madame Bovary à Noisy le Grand

Adapter en cabaret le chef-d'oeuvre de Flaubert, dire et chanter toute l'envie de vivre, prendre la poudre d'escampette, aimer en cachette au-delà des interdits... c'est la prouesse des quatre comédiens

La révolte romanesque, l'épicurisme, l'ambition, le combat instinctif d'une femme qui refuse de se résigner à sa condition et qui cherche, quel qu'en soit le prix, à faire l'expérience sensuelle et exaltante d'une vie d'aventure, de plaisir, de passion : tout est dit par cette Madame Bovary qui prend vie sur scène, plus actuelle, rêveuse, impertinente que jamais.

Une gourmandise théâtrale, rythmée et raffinée qui fait résonner à la perfection chaque mot de Flaubert.

Site web : http://www.espacemichelsimon.fr

